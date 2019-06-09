Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние тяжелое, рассказали РИА Новости в справочной службе больницы.

"Состояние тяжелое, температура 36,6. Он всё ещё в токсикореанимации", - сказал сотрудник больницы.

Ранее сын продюсера рассказал РИА Новости, что Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей.