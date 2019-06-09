Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние тяжелое, рассказали РИА Новости в справочной службе больницы.
"Состояние тяжелое, температура 36,6. Он всё ещё в токсикореанимации", - сказал сотрудник больницы.
Ранее сын продюсера рассказал РИА Новости, что Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей.
Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского.