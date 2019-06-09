В ДНР обвинили силовиков в обстреле окраины Донецка и Горловки

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли окраины Донецка, Горловки и юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпущено более 60 мин различного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 3.10 до 8.20 (время совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины вели обстрел территории ДНР. По окраинам Донецка, Горловки и по районам двух населенных пунктов на юге республики на данный момент было выпущено 64 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.