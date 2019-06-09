Волочкова выступила в Анапе на открытии курортного сезона

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр. На деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.

После этого Волочкова объявила о том, что сделает жителям и гостям курорта подарок и выступит на открытии сезона 8 июня на Театральной площади Анапы бесплатно. Она при этом согласилась с тем, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне, однако заметила, что анапский мэр "решил попиариться за ее счет", пояснив, что никаких переговоров о деньгах не было.