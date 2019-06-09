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РИА Новости

Волочкова выступила в Анапе на открытии курортного сезона

Вчера, 10:04
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© Фото : официальный сайт города АнапаБалерина Анастасия Волочкова на открытии курортного сезона в Анапе. 8 июня 2019
Балерина Анастасия Волочкова на открытии курортного сезона в Анапе. 8 июня 2019
© Фото : официальный сайт города Анапа
КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова, чью программу ранее отказался оплачивать из бюджета мэр Анапы, выступила на открытии курортного сезона в городе, сообщает местная администрация.
"Подарком для зрителей стало выступление заслуженной артистки России, знаменитой балерины Анастасии Волочковой, которая в одном из номеров станцевала вместе с юными анапскими звездочками", — говорится в сообщении.
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
2 июня, 17:58
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр. На деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.
После этого Волочкова объявила о том, что сделает жителям и гостям курорта подарок и выступит на открытии сезона 8 июня на Театральной площади Анапы бесплатно. Она при этом согласилась с тем, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне, однако заметила, что анапский мэр "решил попиариться за ее счет", пояснив, что никаких переговоров о деньгах не было.
По данным администрации, в воскресенье Волочкова планирует дать бесплатный мастер-класс для одаренных детей Анапы.
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Анастасия ВолочковаАнапа
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