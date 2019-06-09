Додон попросил посредничества мирового сообщества в вопросе передачи власти

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Демократическая партия не собирается мирно передавать власть, поэтому власти обратятся к мировому сообществу с призывом стать посредником в вопросе мирной передачи власти.

"Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - написал Додон на своей странице в Facebook

По словам президента, выбор решения парламента и нового правительства "встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".

"Мы, граждане Молдовы с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, можем объединиться ради общей цели: освобождения Молдовы от криминального, диктаторского режима. Важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу. Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернём с пути", - заявил Додон.

Он также призвал людей не поддаваться на угрозы и провокации и не участвовать в уличных акциях, организованных Демпартией, поскольку ситуация в стране уже изменилась.