Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом журналистам сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт прием на ПСП (приемно-сдаточном пункте. — Прим. ред.) "Адамова Застава", — уточнил он.
В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что умышленно загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачка нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и затем в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Минск с 24 мая начал транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию.
Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".