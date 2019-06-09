Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба"

Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фото

Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом журналистам сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт прием на ПСП (приемно-сдаточном пункте. — Прим. ред.) "Адамова Застава", — уточнил он.

В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что умышленно загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.

В мае прокачка нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и затем в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Минск с 24 мая начал транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию.