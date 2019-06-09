РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн — РИА Новости. В Сочи столкнулись два экскурсионных автобуса, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Краснодарскому краю.

По данным регионального Минздрава, 23 человека госпитализированы, из них трое — дети. Кроме того, в Сочи из Краснодара направлен вертолет санавиации с медицинской бригадой, при необходимости рассмотрят вопрос о переводе пациентов в краснодарские больницы.