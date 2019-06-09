Глава МВД Молдавии заявил о подкупе протестующих Демпартией

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Новый глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что узурпировавшая власть Демпартия не собирается сдаваться, поэтому платит людям, чтобы привезти их в Кишинев на протесты.

Ночью с субботы на воскресенье в столице у здания правительства, МВД, министерства финансов, генеральной прокуратуры и Конституционного суда протестующими были установлены палатки. Люди провели там всю ночь, а утром на главной площади страны появилась сцена с логотипами Демпартии.

"ДПМ установила сцену, я знаю, что они дают по 800-1000 леев (44-55 долларов США – ред.) людям, чтобы привезти их в Кишинев. Режим (лидера Демпартии Владимира) Плахотнюка, который узурпировал власть, не хочет сдаваться", - сообщил Нэстасе журналистам утром, направляясь в здание парламента.

По его словам, в рядах полиции многие недовольны получаемыми приказами, поэтому Демпартия может "прибегнуть к военизированным структурам".

"Я прошу всех сидеть дома, потому что у нас есть законный парламент, законное правительство и ничего не может остановить нас на пути к свободе", - заявил Нэстасе.