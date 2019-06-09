В Москве в воскресенье ожидается жара, близкая к рекорду 1948 года

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Душная и жаркая погода ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха в столице может превысить 32 градуса, это аномальное тепло, которое близко к рекорду 1948 года, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня нас ждет еще один душный знойный день. Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура сегодня в Москве 30-32, по области 28-33", — отметил Тишковец.

Он добавил, что такая температура на девять-десять градусов выше нормы, это аномальное тепло, которое близко к рекорду 1948 года, тогда температура составила 32,2.

Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западный, его скорость составит два-семь метров в секунду.