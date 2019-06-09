Включенный в список ЮНЕСКО армянский монастырь Ахпат не пострадал от пожара

ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Исторические здания включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО монастырского комплекса Ахпат при пожаре не пострадали, сообщил в воскресенье РИА Новости начальник агентства по охране памятников истории и культуры Армен Аброян.
Поздно вечером 8 июня в МЧС заявили, что на территории Ахпата горит одноэтажное строение. По данным ведомства, сгорела часть жилого помещения площадью 675 квадратных метров. Огонь потушен, пострадавших нет.
"Пожар был за пределами территории считающегося памятником монастырского комплекса. Следовательно, ни одно строение в результате пожара не повреждено", - сказал Аброян.
Монастырский комплекс Ахпат, основанный в X веке, расположен в Лорийской области на севере Армении. Он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Всего в этом списке три группы объектов в Армении.
15 апреля, 21:53ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией с пожаром в Нотр-Дам