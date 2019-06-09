Включенный в список ЮНЕСКО армянский монастырь Ахпат не пострадал от пожара

Ахпатский монастырь и колокольня в селе Ахпат на севере Армении в 10 км от города Алаверди

ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Исторические здания включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО монастырского комплекса Ахпат при пожаре не пострадали, сообщил в воскресенье РИА Новости начальник агентства по охране памятников истории и культуры Армен Аброян.

Поздно вечером 8 июня в МЧС заявили, что на территории Ахпата горит одноэтажное строение. По данным ведомства, сгорела часть жилого помещения площадью 675 квадратных метров. Огонь потушен, пострадавших нет.

"Пожар был за пределами территории считающегося памятником монастырского комплекса. Следовательно, ни одно строение в результате пожара не повреждено", - сказал Аброян.