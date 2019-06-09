В Южной Осетии началось голосование на парламентских выборах

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов с супругой Линдой Кумаритовой голосуют на парламентских выборах в Южной Осетии. 9 июня 2019

ЦХИНВАЛ, 9 июн - РИА Новости. Все избирательные участки в Южной Осетии и за пределами республики открылись вовремя и без происшествий, голосование за депутатов парламента началось, сообщает Центризбирком республики.

"Голосование началось вовремя и без происшествий", - сообщили в ЦИК агентству Sputnik Южная Осетия

Всего в воскресенье будет работать 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка - на территории Южной Осетии, один - в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии - Сухуме.

Власти Южной Осетии в связи с днем выборов приняли повышенные меры безопасности - временно закрыта граница с Грузией. За правопорядком во время парламентских выборов в республике будут следить около 800 сотрудников милиции.

ЦИК зарегистрировал семь партий по единому избирательному округу - это "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В регистрации отказано партии "Родина".