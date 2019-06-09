Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В восемь утра 9 июня стартовал прием вопросов . Он продлится до окончания программы 20 июня, отметили в пресс-службе.

Так, задать вопрос главе государства можно по телефону, через SMS или MMS, а также на сайте прямой линии moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва — Путину" и "ОК Live".

Прямые линии с президентом

Первая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. Хотя эфир длился около двух с половиной часов, на 60 минут больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.