Наблюдатели ОИС не зафиксировали нарушений на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Наблюдатели Организации исламского сотрудничества (ОИС) не фиксируют нарушений в ходе избирательной кампании и в ходе голосования в Казахстане на выборах президента, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей ОИС Махмуд Мохамед аль-Раиси.

"Нет, мы не зафиксировали никаких нарушений. Мы видим хорошо организованный электоральный процесс, и мы желаем Казахстану удачи в этих выборах", - сказал он.

По его словам, Казахстан играет важную роль в исламском мире, и в организации придают большое значение сотрудничеству с Нур-Султаном.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.