На президентских выборах в Казахстане проголосовали 12,8% избирателей

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах президента Казахстана по данным на 10.00 (07.00 мск) составила 12,8%, сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов.

Большего всего избирателей проголосовали в Акмолинской области - 20,5%, меньше всего в городе Алма-Ате - 4,1%.

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента ‪20 марта‬. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.