Выступление "Машины времени" в День России на Красной площади отменили

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Ранее лидер коллектива Андрей Макаревич написал на свой странице в Facebook: "Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину времени" 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил".
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет. Нет так нет", — сказал Чернин.
В этом году "Машина времени" отмечает свое 50-летие юбилейным туром. Концерт в столице в рамках тура пройдет 29 июня на стадионе "Открытие Арена".
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