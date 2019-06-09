Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-09T06:37Z
https://ria.ru/20190609/1555413536.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/102642/36/1026423655_0:464:2398:1812_1036x0_80_0_0_fe2fb3d59b9f4cf524e42fbfc621b026.jpg
РИА Новости
Культура

Выступление "Машины времени" в День России на Красной площади отменили

Вчера, 06:37
213062
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПевец и музыкант Андрей Макаревич
Певец и музыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Певец и музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Ранее лидер коллектива Андрей Макаревич написал на свой странице в Facebook: "Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину времени" 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил".

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет. Нет так нет", — сказал Чернин.

В этом году "Машина времени" отмечает свое 50-летие юбилейным туром. Концерт в столице в рамках тура пройдет 29 июня на стадионе "Открытие Арена".
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
6 июня, 14:18
В женевском офисе ООН отметили День русского языка
205513373841151
Обсудить 585
КультураМашина времениАндрей МакаревичМоскваОбщество
Популярные комментарии
Только люди уважающие своё Отечество достойны выступить на этом концерте. Макаревич тут уж никаким не то что боком, но и никой другой позой
9 июня, 06:57
Сергей Артемьев
1130911175
Макаревич теряет разум... Он по привычке борется с государством, тогда как того государства уже нет. Как завербовали их дешевкой - джинсами и кокаколой, так они и поют те же песни, тогда как США оказались на поверку тоталитарной олигархией... ))
9 июня, 06:40
Лиловый Шар РФ
8801401363
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Источник рассказал о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
03:48Вулканологи: говорить об извержении вулкана Большая Удина преждевременно
03:40МИД Украины "предостерег" Молдавию от "российского сценария федерализации"
03:24СМИ: во время протестов на Гаити погиб один человек
03:16ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
03:14На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
03:08Голикова рассказала, сколько денег теряют соцфонды из-за теневой экономики
03:04В Приморье истребители уничтожили "врага" ракетами класса "воздух-воздух"
03:03Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
02:34СМИ сообщили о критической ситуации с американскими бомбардировщиками B-1B
02:19Голикова сообщила о сокращении числа бедных в России
01:42Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинскому вопросу
01:38Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе
01:29Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077
01:11Матвиенко предложила свой критерий оценки эффективности работы губернатора
00:53Кандидат от правящей партии Грузии победил на выборах депутата парламента
00:52Партия "Единая Осетия" побеждает на выборах в Южной Осетии
00:51Госдеп признал итоги выборов в Молдавии
00:49Россиян ожидает укороченная рабочая неделя
00:48В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз
Лента новостейМолния