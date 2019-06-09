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РИА Новости

Парламент Никарагуа одобрил амнистию для вовлеченных в протесты

Вчера, 06:02
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© Fotolia / carlesНикарагуа
Никарагуа
© Fotolia / carles
Никарагуа. Архивное фото
МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа в субботу в экстренном порядке одобрила проект закона об амнистии для участников протестных акций 2018 года.
Как говорится в опубликованном ассамблеей тексте постановления, она касается всех тех, кто принимал участие в протестах с 18 апреля прошлого года до момента вступления документа в силу. Предполагается освобождение всех заключенных по этим делам, а также аннулирование их судебных историй.
В то же время оппозиция критикует данный документ из-за пункта о возможности возвращения в тюрьму тех, кто снова примет участие в подобных акциях. В этих случаях решения об амнистии могут быть отозваны, а освобожденные заключенные снова помещены в тюрьмы.
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Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле 2018 года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.
Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший - сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру - 198 погибших.
В конце мая правительство Никарагуа выпустило из тюрем 50 заключенных, которых оппозиция называет политическими узниками. Этот процесс начался с середины апреля, когда МВД объявило об освобождении 636 заключенных из исправительных учреждений страны по случаю Страстной недели. Тогда, по данным издания Prensa, оппозиционный Гражданский альянс заявил, что среди освобожденных только 13 политических заключенных. Еще 100 человек были освобождены 21 мая.
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