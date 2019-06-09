СМИ: к югу от Пальмиры боевики ИГ* напали на армейский патруль

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Трое военных погибли в результате нападения боевиков группировки "Исламское государство"* на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, сообщает новостной портал Al-Masdar News.
По данным портала, террористы напали из засады, в числе погибших один офицер.
Портал отмечает, что в последнее время экстремисты активизировали нападения на сирийских военных и ее союзников на востоке Сирии. В прошлом месяце жертвами таких атак стали 100 военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещенная в России.