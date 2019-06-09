Еще один грузовой корабль "Прогресс" покинет МКС 29 июля

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от Международной космической станции (МКС) в конце июля, сообщило Национальное управления США по исследованиям космоса (НАСА).

Во вторник корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от станции и был сведен с околоземной орбиты.

В презентации консультативного совета НАСА, размещенной на сайте агентства, говорится, что корабль "Прогресс МС-11" покинет МКС 29 июля. Его место на станции займет корабль "Прогресс МС-12", запуск которого намечен на 31 июля.