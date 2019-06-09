В Нигерии не менее 18 человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

По его данным, инцидент произошел в субботу в штате Ондо.

Как сообщил очевидец, водитель грузовика потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал в противоположном направлении. После этого оба транспортных средства загорелись, все пассажиры автобуса погибли.