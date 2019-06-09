Президент Мексики рассказал о телефонном разговоре с Трампом о пошлинах

МЕХИКО, 9 июн – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом после достижения соглашений о неприменении пошлин и не грозит ему кулаком.

"Мы поговорили по телефону с президентом Трампом. Я ему сообщил, что в Тихуане скажу, что президенту США я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку. Мы снова подтвердили нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов", – написал Лопес Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас мексиканский лидер находится в пограничной Тихуане, где в ближайшее время начнется митинг с целью объединить мексиканцев в борьбе за достоинство страны и подтвердить дружеские связи с народом США.

В пятницу стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.