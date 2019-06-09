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РИА Новости

Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом

03:11
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© Depositphotos / rachwalСалон автомобиля
Салон автомобиля
© Depositphotos / rachwal
Салон автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом, представленные на российском рынке.
На первом месте оказался французский кроссовер Renault Duster, версия которого с полным приводом, двухлитровым мотором и АКПП обойдется как минимум в 1 032 900 рублей. Несмотря на устаревший салон, внешность автомобиля все еще актуальна, при этом его проходимость не вызывает каких-либо нареканий, отмечает "За рулем".
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Далее в списке располагается корейский кроссовер Hyundai Creta в версии с 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой АКПП, цена на который стартует с 1 185 000 рублей. Отмечается, что данная модель является одним из бестселлеров не только в своем классе, но и среди всех легковых автомобилей. При этом полноприводная версия автомобиля с коробкой-автоматом доступна и с более мощным двухлитровым мотором.
На третьей строчке оказался другой французский кроссовер - Renault Kaptur. Начальная стоимость полноприводной версии автомобиля с АКПП составляет 1 189 900 рублей. По сравнению с соплатформенным Duster данная модель имеет более современный дизайн, лучшую отделку и более щедрое оснащение.
Также в рейтинг вошел и другой соплатформенник Renault Duster – Nissan Terrano. Версия автомобиля с полным приводом и коробкой-автоматом обойдется как минимум в 1 249 000 рублей. По технической части Terrano и Duster полностью одинаковы, при этом в случае покупки первого покупателям придется доплатить за более престижный бренд, отмечает автор статьи.
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Еще один представитель Renault, который попал в список, – дебютировавший в мае кроссовер Arkana. Данная модель отличается "экспрессивной" внешностью и неплохой геометрической проходимостью. При этом начальная стоимость полноприводной версии автомобиля, оснащенной вариатором, составляет 1 499 990 рублей.
Кроме указанных моделей, в рейтинг вошли японские кроссоверы Suzuki SX4, версия которого с полным приводом, 1,6-литровым мотором и шестиступенчатой АКПП обойдется как минимум в 1 509 000 рублей, и Mitsubishi ASX, оснащенный двухлитровым мотором и вариатором (от 1 530 000 рублей).
Также издание упоминает и отечественный внедорожник УАЗ "Патриот", который оказался в списке "авансом". Полноприводная версия автомобиля с коробкой-автоматом ожидается во второй половине этого года, пишет "За рулем".
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