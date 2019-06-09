СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ обнародовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Официальным подтверждением со стороны правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.

По словам очевидцев, мужчина вступился за беременную женщину, к которой приставали трое хулиганов. Чуев сделал им замечание, после чего злоумышленники стали избивать его, нанося удары по голове руками и ногами.

Подозреваемых в преступлении задержали в субботу в одном из столичных торговых центров, где они обедали. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.