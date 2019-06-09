СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ обнародовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены подозреваемые в убийстве на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Официальным подтверждением со стороны правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.
По словам очевидцев, мужчина вступился за беременную женщину, к которой приставали трое хулиганов. Чуев сделал им замечание, после чего злоумышленники стали избивать его, нанося удары по голове руками и ногами.
Подозреваемых в преступлении задержали в субботу в одном из столичных торговых центров, где они обедали. Имена подозреваемых на данный момент не раскрываются.
Телеканал “Звезда” побеседовал с другом погибшего спортсмена Сергеем Поляковым. По его словам, Чуев был человеком отзывчивым и всегда старался помогать людям.