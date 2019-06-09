Журналист Голунов уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Вечером в субботу Никулинский суд Москвы избрал журналисту меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом прокуратура и следствие требовали для журналиста два месяца ареста.

"Иван наконец-то уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН, в 2 часа ночи 09.06.19. Завтра в УВД по ЗАО в 14.00 будут следственные действия с ним", - написал защитник в Facebook.

Дело Ивана Голунова

О задержании журналиста стало известно накануне. В субботу ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.Как заявили в полиции, в рюкзаке и в квартире у Голунова нашли пять свертков с наркотиками. Его проверяют на причастность к деятельности преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Журналист утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало широкий резонанс, особенно после того, как на сайте главка МВД появились фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста. Позднее в полиции признали, что допустили ошибку: из квартиры Голунова был только один снимок, остальные имели отношение к делу против группировки наркоторговцев. По факту публикации недостоверных фото начали служебную проверку. При этом в ведомстве отвергли обвинения в фальсификациях в ходе следствия и насилии по отношению к задержанному.