Венесуэла прекратит оказание услуг в своих консульствах в Канаде

Канада ранее решила приостановить работу посольства в Венесуэле. По словам главы канадского МИД Христи Фриланд, ведомство также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве. При этом Канада продолжит оказывать консульские услуги канадцам в Венесуэле через свое посольство в Колумбии, добавляло министерство.

"Венесуэла прекратит предоставлять консульские услуги в Ванкувере, Торонто и Монреале. Все дипломатические функции будут сосредоточены в посольстве Венесуэлы в Оттаве. Мы надеемся, что Канада в скором времени восстановит суверенитет во внешней политике", - сообщил министр.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.