Парламент Молдавии признал государство "захваченным"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии в субботу принял декларацию “О захваченном государстве”, передает корреспондент РИА Новости.

"Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, <...> констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены", — говорится в тексте декларации, который зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе.

В документе сказано, что в Молдавии широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами. Кроме того, парламентарии выразили обеспокоенность в связи с нарушениями прав и свобод человека.

По словам Нэстасе, декларация является вотумом недоверия Конституционному суду. Она предусматривает отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.

Парламентское большинство

Пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

Представители России, США и Евросоюза поддержали формирование коалиции, а действия сил, находившихся ранее у власти в Молдавии, спецпредставитель президента России вице-премьер Дмитрий Козак назвал "криминальными".

Всего в молдавском парламенте 101 место: 35 у социалистов, 30 у демократов и 26 у ACUM. Парламентские выборы прошли еще 24 февраля, но правительство по их итогам не получалось сформировать все это время.

Выборы в темноте

Кандидатов на пост спикера парламента и главы правительства депутаты определили заранее, отличалась только процедура их назначения. Казалось, что заседание пройдет очень быстро, но первая заминка случилась еще на этапе подготовки зала. Секретариат парламента категорически отказался помогать депутатам, поэтому в зале частично не было света и совсем не работали микрофоны. После получасовой попытки наладить аппаратуру парламентарии решили взяться за работу в полутьме.

По закону выборы председателя парламента проходят путем тайного голосования, в бюллетене было всего одно имя.

"В голосовании приняли участие 58 депутатов, действительных - 56 голосов. Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаный", - сообщил председатель спецкомиссии по вопросу выбора главы парламента социалист Василий Боля.

Затем депутаты выбрали вице-спикеров. Обычно их два, но в этот раз было решено, что заместителей у Гречаный будет четверо — один от Соцпартии, два от ACUM (по одному от каждой входящей в блок партии) и еще одно место оставили для представителя оппозиционной Демпартии. Так же быстро было сформировано постоянное бюро парламента из 15 человек.

Чтобы сэкономить время, президент Молдавии проводил с парламентским фракциям консультации по кандидату в премьеры, пока постоянное бюро обсуждало количество и состав парламентских комиссий.

Далее депутаты единогласно избрали на пост премьера сопредседателя ACUM Майю Санду. Присягу вместе с членами нового кабинета министров Санду принесла сразу после заседания прямо в парламенте.

Молниеносные решения Конституционного суда

Конституционный суд прямо перед началом заседания парламента опубликовал новое решение, согласно которому "любые действия и/или законодательные акты, которые направлены на осуществление деятельности парламента после появления условий для роспуска, являются грубыми нарушениями конституционных норм".

Еще одно решение конституционный суд принял через несколько часов после избрания Гречаный спикером парламента. Судьи объявили ее избрание незаконным, как и другие решения парламента, а ближе к концу дня объявили незаконными и указы президента о формировании нового правительства.

Позиция Москвы

Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, находившихся до сих пор у власти в Кишиневе.

"Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. Становятся ещё более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деокупации" Молдовы от криминального режима", - сказал он журналистам.

По словам Козака, попытки Демократической партии "преподнести политический процесс последней недели как стремление России заключить сепаратные соглашения с Демпартией" - попытки выдать желаемое за действительное.

Он также заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве чрезвычайно важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.