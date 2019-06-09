Палестинцы раскритиковали посла США за слова о Западном береге Иордана

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Организация освобождения Палестины и правящее в палестинском секторе Газа движение ХАМАС раскритиковали заявление посла США в Израиле Дэвида Фридмана о возможности сохранения за Израилем части Западного берега Иордана.
Ранее Фридман заявил в интервью New York Times, что, по его мнению, "при определенных обстоятельствах" Израиль "имеет право сохранить какую-то часть (Западного берега), но вряд ли весь Западный берег".
В заявлении ХАМАС, которое приводится на сайте движения, отмечается, что его представитель Хазем Касем осудил высказывания американского посла, которые "подчеркивают вовлеченность США в израильское угнетение".
"Заявления посла США полностью соответствуют видению израильского экстремистского правого крыла... и отражают неуважение США к арабским странам", - добавил Касем.
В свою очередь генеральный секретарь ООП Саеб Эрекат в Twitter назвал посла США в Израиле "послом поселенцев". По мнению Эреката, посол США "действительно верит", что больше самих палестинцев знает, "в чем палестинцы нуждаются, к чему стремятся и на что надеются".
США планируют представить план ближневосточного урегулирования, также известный как "сделка века", на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня. Палестина намерена бойкотировать форум после того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.