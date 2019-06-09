Сторонники Демпартии Молдавии установили палатки у зданий министерств

Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Сторонники Демократической партии Молдавии установили палатки у некоторых министерств и зданий правоохранительных органов в Кишиневе, новый глава МВД Андрей Нэстасе не исключает возможных провокаций.

Ранее Демпатия Молдавии анонсировала протесты. Демократы выступают не только против действующего союза социалистов и блока ACUM, создавших новое правительство, но и требуют отставки президента Игоря Додона.

Сотни сторонников Демпартии решили провести эту ночь в палатках у здания правительства, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, Конституционного суда, парламента и министерства финансов.

Глава МВД в своем видеообращении не исключил, что протестующие могут устроить провокации.

"Они хотят насилия, они хотят крови, они хотят беспорядков. Мы не сдадимся, мы не делаем ничего, кроме того, чтобы положить конец беспорядку, который творится в последнее время", - заявил Нэстасе в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.

На видеозаписи Нэстасе видно, как рядом устраиваются люди у здания МВД. Люди раздают друг другу одеяла, они говорят, что готовы протестовать бессрочно.

"Мы пришли сюда, чтобы защитить государственные организации, мы хотим защитить как государство, так и республику, народ, наши семьи. Вот зачем мы они", - сказал один из протестующих журналистам.