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РИА Новости

Сторонники Демпартии Молдавии установили палатки у зданий министерств

01:13
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Сторонники Демократической партии Молдавии установили палатки у некоторых министерств и зданий правоохранительных органов в Кишиневе, новый глава МВД Андрей Нэстасе не исключает возможных провокаций.
Ранее Демпатия Молдавии анонсировала протесты. Демократы выступают не только против действующего союза социалистов и блока ACUM, создавших новое правительство, но и требуют отставки президента Игоря Додона.
Сотни сторонников Демпартии решили провести эту ночь в палатках у здания правительства, Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, Конституционного суда, парламента и министерства финансов.
Глава МВД в своем видеообращении не исключил, что протестующие могут устроить провокации.
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"Они хотят насилия, они хотят крови, они хотят беспорядков. Мы не сдадимся, мы не делаем ничего, кроме того, чтобы положить конец беспорядку, который творится в последнее время", - заявил Нэстасе в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.

На видеозаписи Нэстасе видно, как рядом устраиваются люди у здания МВД. Люди раздают друг другу одеяла, они говорят, что готовы протестовать бессрочно.
"Мы пришли сюда, чтобы защитить государственные организации, мы хотим защитить как государство, так и республику, народ, наши семьи. Вот зачем мы они", - сказал один из протестующих журналистам.
Другой парень говорит, что пришел протестовать против блока ACUM и Соцпартии. При этом он утверждает, что протест специально никто не организовывал.
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