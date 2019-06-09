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РИА Новости

Журналиста Голунова отправили под домашний арест

01:09
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Судья Никулинского районного суда города Москвы постановил отправить под домашний арест журналиста интернет-издания “Медуза” Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков.
Голунов будет находиться под домашним арестом до 7 августа. Его освободили в зале суда.
Именно на такой мере пресечения настаивала сторона защиты. Адвокаты выразили опасение, что к журналисту могут применить насилие в случае ареста.
Сам Голунов заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.
Прокуратура и следствие требовали для журналиста два месяца ареста. Сторона обвинения утверждала, что подозреваемый может скрыться, так как у него есть загранпаспорт. Суд не внял этим доводам.
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"Обоснованное и правильное решение"

Решение Никулинского суда Москвы поместить Ивана Голунова под домашний арест - обоснованное и правильное, несмотря на тяжкий характер обвинения, сказал в интервью РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
По его словам, Голунов - человек известный, и вряд ли будет пытаться скрыться от следствия. "В этом контексте решение суда было принято обоснованно и правильно, в соответствии с постановлениями пленума Верховного суда, несмотря на то, что это все же тяжкое обвинение - попытка сбыта наркотиков", - добавил правозащитник.
В Союзе журналистов России, в свою очередь, отметили, что важную роль в деле решения суда в виде выбора домашнего ареста в качестве меры пресечения для Ивана Голунова сыграла гражданская и профессиональная журналистская солидарность, причем не только в России, но и за рубежом, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
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Дело передано в столичный главк МВД

Расследование уголовного дела в отношении Голунова передано из УВД Западного административного округа в главное следственное управление ГУ МВД по Москве, сообщается на сайте управления.
"Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по г. Москве Олега Баранова", - приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, в свою очередь, сообщил, что попросил московскую прокуратуру передать дело журналиста "Медузы" из управления внутренних дел по Западному округу Москвы в главное следственное управление СК. Он предполагает, что это может произойти уже к понедельнику.
Комментарием прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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Задержание Голунова

Сотрудники полиции задержали Голунова 6 июня в Москве. По данным правоохранительных органов, с собой у журналиста были пять свертков с порошкообразным веществом. Как заявили в МВД, при себе у Голунова, по заключению экспертов, было около четырех грамм метилэфедрона. Как отмечает следствие, запрещенные вещества также обнаружены в квартире, где жил Голунов.
Татьяна Москалькова
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