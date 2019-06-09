Собчак объявила о разводе с Виторганом

Собчак уже оплатила соответствующую госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака.

При этом она назвала фейками сообщения СМИ о совместном отдыхе вместе с Виторганом.

В марте Собчак и Виторган сообщили о расставании. Этому предшествовал ряд скандалов. Так, по сообщениям СМИ, вечером 21 января Виторган и режиссер Константин Богомолов устроили драку из-за телеведущей возле одного из московских кафе.