Собчак объявила о разводе с Виторганом

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. Об этом она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
"Я разведена", - заявила телеведущая, отвечая на вопрос журналистов.
Собчак уже оплатила соответствующую госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака.
При этом она назвала фейками сообщения СМИ о совместном отдыхе вместе с Виторганом.
В марте Собчак и Виторган сообщили о расставании. Этому предшествовал ряд скандалов. Так, по сообщениям СМИ, вечером 21 января Виторган и режиссер Константин Богомолов устроили драку из-за телеведущей возле одного из московских кафе.
8 апреля, 03:50Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак