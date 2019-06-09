Глава СЖР прокомментировал решение отправить Голунова под домашний арест

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) отметили, что важную роль в деле решения суда в виде выбора домашнего ареста в качестве меры пресечения для Ивана Голунова сыграла гражданская и профессиональная журналистская солидарность, причем не только в России, но и за рубежом, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Никулинский суд в Москвы избрал в субботу журналисту издания "Медуза" Ивану Голунову, обвиняемому в попытке сбыта наркотиков, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Голунов по решению суда будет находиться под домашним арестом до 7 августа, журналиста освободили в зале суда.

"Конечно, это решение суда, но, тем не менее, мне кажется, что в этом случае стало понятно, как работает гражданская и профессиональная журналистская солидарность. Это важно. Понятно, что ещё не всё закончено, ещё будет следствие, возможно, будет суд", - заявил Соловьев.

Он отметил, что абсолютно негуманно держать за решёткой человека в таком жутком физическом состоянии, когда ему потребовалось вызывать скорую помощь и везти в 71-ую больницу.

"Конечно, это положительный совершенно факт во всех смыслах, что суд принял такое решение - домашний арест, хотя без возможности общения с кем-то, без возможности связи. Тем не менее, дома коллега сможет прийти в себя, и ему будет оказана медицинская помощь, ну а дальше шаг за шагом будем и мы, и наши коллеги следить за тем, как будет развиваться это",- сказал Соловьев.

Глава СЖР отметил, что данное дело стало резонансным не только в России, но и за рубежом.

"Конечно, такое резонансное дело может бросать тень и на нашу страну, и на правоохранительные органы, поэтому тут очень важно, чтобы были честные ответы на все вопросы", - заключил Соловьев.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.