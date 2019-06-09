В армянском монастыре Ахпат возник пожар

ЕРЕВАН, 9 июн – РИА Новости. Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"На территории монастырского комплекса Ахпат горит одноэтажное строение. На месте работают четыре пожарных расчета и оперативная группа спасательного управления Лорийской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Монастырский комплекс Ахпат, основанный в X веке, расположен в Лорийской области на севере Армении. Он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Всего в этом списке три группы объектов в Армении.