Козак назвал действия бывших властей Молдавии "откровенно криминальными"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, находившихся у власти в Кишиневе.

Как отметил Козак, подобные действия стали "очевидным подтверждением" позиции Москвы о необходимости оздоровления политической ситуации в Молдавии.

"Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деокупации" Молдовы от криминального режима", - сказал он журналистам.

По словам вице-премьера, "попытки правящей, так называемой "Демократической" партии Молдовы, преподнести политический процесс последний недели как стремление России заключить сепаратные соглашения с Демпартией" - попытки выдать желаемое за действительное.

"(Лидер Демпартии Владимир) Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты", - подчеркнул Козак.

Как отметил вице-премьер, историческая практика показывает, что любые тайные соглашения неизбежно приводят к катастрофе.

Формирование новой коалиции в Молдавии

Пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM создали в субботу парламентскую коалицию. Додон после консультаций с парламентскими фракциями выдвинул в качестве кандидата на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Ее кандидатура была утверждена единогласно. Новый кабинет министров под руководством Санду принес присягу сразу после завершения заседания парламента.

Парламент Молдавии также принял декларацию "О захваченном государстве", в которой говорится, что в республике широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами.

Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.

Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк назвал действия парламента "попыткой государственного переворота", а также заявил о том, что президент Игорь Додон утратил легитимность.