Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-09T00:17Z
https://ria.ru/20190609/1555412474.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/23/1555332392_0:45:2873:1661_1036x0_80_0_0_53a7a0fe37c0b0d2017feb3dd402a567.jpg
РИА Новости

Козак назвал действия бывших властей Молдавии "откровенно криминальными"

00:17
4588
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, находившихся у власти в Кишиневе.
Как отметил Козак, подобные действия стали "очевидным подтверждением" позиции Москвы о необходимости оздоровления политической ситуации в Молдавии.

"Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости "деокупации" Молдовы от криминального режима", - сказал он журналистам.

По словам вице-премьера, "попытки правящей, так называемой "Демократической" партии Молдовы, преподнести политический процесс последний недели как стремление России заключить сепаратные соглашения с Демпартией" - попытки выдать желаемое за действительное.
Здание парламента Молдавии
Вчера, 22:19
Парламент объявил Молдавию "захваченным государством"
"(Лидер Демпартии Владимир) Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток. Как нам достоверно известно, эти предложения были категорически отвергнуты", - подчеркнул Козак.
Как отметил вице-премьер, историческая практика показывает, что любые тайные соглашения неизбежно приводят к катастрофе.

Формирование новой коалиции в Молдавии

Пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM создали в субботу парламентскую коалицию. Додон после консультаций с парламентскими фракциями выдвинул в качестве кандидата на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Ее кандидатура была утверждена единогласно. Новый кабинет министров под руководством Санду принес присягу сразу после завершения заседания парламента.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 22:21
Володин поздравил Гречаный с избранием спикером парламента Молдавии
Парламент Молдавии также принял декларацию "О захваченном государстве", в которой говорится, что в республике широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами.
Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.
Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк назвал действия парламента "попыткой государственного переворота", а также заявил о том, что президент Игорь Додон утратил легитимность.
Администрация президента Молдавии считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.
Здание парламента Молдавии
Вчера, 21:22
Лидер Демпартии Молдавии назвал действия парламента попыткой госпереворота
4321113
Обсудить 3
Дмитрий КозакМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Еще один грузовой корабль "Прогресс" покинет МКС 29 июля
03:20В Нигерии не менее 18 человек погибли при столкновении грузовика и автобуса
03:12Президент Мексики рассказал о телефонном разговоре с Трампом о пошлинах
03:11Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом
03:05Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой
03:04СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
03:00Журналист Голунов уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН
02:49Джонсон рассказал, в каком случае готов заплатить ЕС "отступные" за Brexit
02:26Венесуэла прекратит оказание услуг в своих консульствах в Канаде
02:08Палестинцы раскритиковали посла США за слова о Западном береге Иордана
01:45Защита журналиста Голунова собирается обратится в ЕСПЧ
01:13Сторонники Демпартии Молдавии установили палатки у зданий министерств
01:09Собчак объявила о разводе с Виторганом
00:42Глава СЖР прокомментировал решение отправить Голунова под домашний арест
00:36Расследование дела Голунова передали в ГУ МВД по Москве
00:35Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии
00:26В армянском монастыре Ахпат возник пожар
00:24Хинштейн попросил прокуратуру передать дело Голунова из МВД в СК
00:22Члены ЦИК России будут наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
00:17Козак назвал действия бывших властей Молдавии "откровенно криминальными"
Лента новостейМолния