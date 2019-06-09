Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

РИМ, 9 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Колонна протестующих прошла по историческому центру города под лозунгами "Нет большим судам!", "Венеция – это не Диснейленд", "Мы требуем уважать нашу лагуну". На флагах, которые несли демонстранты, были изображены многопалубные круизные суда, перечеркнутые красной линией.

Накануне было объявлено, что участники манифестации не смогут протестовать непосредственно на площади Сан-Марко, где с 1997 года запрещены любые массовые мероприятия политического характера. Тем не менее, в субботу утром префект Венеции Витторио Дзаппалорто в порядке исключения все-таки разрешил венецианцам выразить свой протест на одной из самых знаменитых площадей мира.

Как подтвердили РИА Новости в муниципальной полиции, манифестация прошла без инцидентов и не вызвала каких-либо серьезных проблем в поддержании общественного порядка в историческом центре города, пользующемся огромной популярностью у туристов.

Акция была инициирована местными общественными организациями через неделю после столкновения круизного лайнера с небольшим прогулочным судном в венецианском канале Джудекка, в результате чего пострадали пять человек.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заверил, что правительство продолжает работу над проблемой захода круизных лайнеров в Венецианскую лагуну. По его словам, в течение нескольких месяцев должно быть найдено окончательное решение, которое должно снять остроту этой проблемы и одновременно не привести к потере интереса туристов к морским круизам с заходом в Венецию.