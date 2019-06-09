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РИА Новости

Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
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На самом деле, хочется ли это российскому "Газпрому" и его европейским партнерам по Nord Stream 2 или нет, но проблема поставок российского трубопроводного газа в Европу в следующем, 2020 году снова и снова оказывается в центре внимания и в ЕС, и за его пределами. Причина в общем понятна и отнюдь не нова: проблемы есть как с продлением договора по украинской ГТС, где страна-транзитер словно демонстративно выставляет заведомо неприемлемые условия, так и с самим строительством подводного участка "Северного потока — 2". Где маленькая Дания вплоть до недавнего времени изыскивала все новые и новые возможности даже пусть и не запретить полностью строительство нового европейского газопровода (у нее банально нет на это юридических прав), то по максимуму его затянуть.
Причины в общем понятны: за попытками торпедировать Nord Stream 2 — и этого никто даже не думает скрывать — официально стоит страна с самой передовой и демократической экономикой. Которая сейчас ведет уже просто какое-то нереальное количество, слава богу, пока что только экономических войн по всему пространству не такого уж и большого, как выясняется, земного шарика: от Мексики до КНР. Ну а здесь — здесь у них, как говаривал незабвенный товарищ Жеглов из говорухинского "Места встречи", — "любовь с интересом". Ключевой для Азиатско-Тихоокеанского региона и весьма перспективный китайский рынок американский сжиженный газ, похоже, уже окончательно проиграл. Как тактически (КНР с 1 июня ввела встречные санкции на поставки американского СПГ, подняв пошлины до 25%), так, похоже, и стратегически: об этом свидетельствуют подписанные в ходе визита Си Цзиньпина в Россию документы, допускающие российских поставщиков в китайские распределительные сети. И если это будет окончательно оформлено, то о китайских рынках американским поставщикам следует забыть всерьез и надолго. А следовательно, активность на европейском театре военно-энергетических гибридных действий в исполнении США будет только нарастать.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток — 2
8 июня, 07:00
Глава немецкого концерна призвал защитить "Северный поток — 2" от США
Понятны и тактические цели: минимизировать поставки любого (не только российского, но его — в первую очередь, причем исключительно из-за объемов) газа в страны ЕС по любым (а чем украинский в этой ситуации лучше других?) маршрутам, максимально расчищая дорогу "молекулам свободы". Которые еще как-то (хотя, судя по всему, и это тоже непросто) могут конкурировать с российским арктическим СПГ. Но с любым трубопроводным газом, что российским, что, допустим, алжирским, делать они этого не смогут чисто технически: просто — вопрос цены.
Известен уже и традиционный для американской "экономической стратегии" инструментарий: если ты не можешь победить соперника экономическими методами, то о свободной конкуренции можно на какое-то время забыть. И осуществлять чисто политическое давление по самым слабым звеньям технологических цепочек и прочим узким местам. С датским участком на маршруте Nord Stream 2, к примеру, уже тоже все давно и всем окончательно ясно.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
7 июня, 14:45
Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"
Как разъяснил в пятницу присутствующим на Петербургском экономическом форуме журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, датский участок газопровода "Северный поток — 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута, крайний срок для выдачи разрешения и соблюдения графика строительства еще не наступил. Но будем откровенны: вероятность дальнейших затяжек, даже несмотря на недавно прошедшие в Дании выборы, несколько изменившие в лучшую сторону политический ландшафт королевства, — все равно есть. Да, это вряд ли удастся сделать надолго, эксперты сходятся максимум на первом полугодии 2020-го. Однако с учетом откровенно недоговороспособной позиции украинских газовщиков эти полгода могут стоить европейской энергетике весьма недешево, тут даже и не о чем говорить.
И нет никаких сомнений в том, что совершенно безумная с точки зрения здравого экономического смысла позиция украинских властей, готовых сорвать трехсторонние переговоры Россия — Украина — ЕС по транзиту российского газа через свою территорию, абсолютно синхронизирована с датской затяжкой времени по "Северному потоку — 2". Выставляя заведомо неприемлемые ни для России, ни для ЕС условия (типа фактической ликвидации "Северного потока — 2" и гарантий со стороны России прокачки совершенно нереальных объемов газа через свою территорию по принципу "качай или плати"), прежние украинские власти фактически были готовы потерять транзитные миллиарды, лишь бы быть полезными своему заокеанскому суверену. Новая же администрация президента Зеленского к этому "газовому снаряду" и вовсе пока что предпочитает не подходить.
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
1 июня, 04:02
В США предложили пять видов санкций против "Северного потока — 2"
Чем это все закончится и на чем, как говорилось в старину, "сердце успокоится"?
Ну, наиболее вероятное развитие событий: и Украину, и Данию все-таки, что называется, додавят, причем это будет делать не Россия, которая в данной конкретной ситуации уже не столько участник, сколько заинтересованный наблюдатель сложной европейской игры.
С Украиной, на наш взгляд, ситуация немного сложнее: это образование еще при прежней администрации добровольно отдало не только политический, но и экономический суверенитет, и принимать решение по продлению/непродлению транзита русского газа через свою территорию принимать будет не Украина. И это, к сожалению, уже на этапе возобновления работы трехсторонней комиссии надо предельно четко понимать: если Украине из-за океана прикажут энергетически умереть, то она будет делать это "с музыкой". Потому как так рьяно стремится к западным демократическим ценностям, что даже окончательное обрушение своими руками своей собственной экономики на этом блистательном пути — с точки зрения современного украинского, прости господи, "политикума" — не самая большая цена.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии
2 мая, 15:07
Преемница Меркель выступила за "Северный поток — 2"
Но даже вся эта прелесть максимум может привести к кризисным явлениям на европейских энергетических рынках на полгода. Да и эти полугодовые риски технологически можно если не убрать вовсе, то прилично хеджировать при соответствующей подготовке. К примеру, в прошлый отопительный период газ из европейских ПХГ фактически не отбирался в связи с относительно мягкой зимой, и заполнить их под завязку перед новым годом в общем не так сложно. Плюс есть и другие возможности купирования потенциального форс-мажора с "разрывом в объемах поставок": в конце концов, тот же СПГ есть не только у США.
Поэтому в "Газпроме" так флегматично спокойны: ситуация в принципе контролируемая. А полгода пусть и непрерывного визга про "ненадежность русских поставок" и про "молекулы американской свободы", даже если события будут развиваться по самому худшему сценарию, и в "Газпроме", и в штаб-квартирах его европейских партнеров уж как-нибудь переживут. И причина тут вовсе не в том, что "коварные русские опять всех переиграли", хоть это, безусловно, и тешит наше тоталитарное самолюбие. Просто, повторимся, поставки российского трубопроводного газа в Европу сейчас куда нужнее самим европейцам, чем нам. И тот же товарищ Си, если его об этом, разумеется, спросят, уверены, может это с известной легкостью любому другому товарищу подтвердить.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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АвторыМнение - АвторыСеверный поток-2ЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Сгнобить Украину. Замечательно. Гнобим братьев по крови братьев по вере. Дадим дешевый газ гейЕвропе. Пусть немцам будет хорошо а украинцам плохо. Можно еще беларусам нагадить. А че то же по русски. Че они нам санкционку подкидывают. Мы же духовные. Наши духовные покровители там на небе слезы льют от счаться. Ни когда еще матушка Россия не объединяла проваславных так как при Путине. А народ то какой духовный стал за любое несогласие глотку готов перегрызть-скрепы однако.
9 июня, 11:49
АСАртур Саляхов
2000016
Демагогия, артур, твой конёк. Россия - моя Родина (не твоя). И мне решать, артурка, кто братья и кто не братья мне, русскому!!!!!
9 июня, 12:13
ВеликоРосс .
1710000
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