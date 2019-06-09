Выходит первая серия нового сезона сериала "Большая маленькая ложь"

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Сегодня вечером выходит первая серия второго сезона драмы "Большая маленькая ложь". Сценарист Дэвид Э.Келли и продюсеры два года искали веские причины, чтобы снова "вернуться в Монтерей". И они их нашли.

Новый сезон "Большой маленькой лжи" увеличил и так уже невероятный для сериала звездный состав, добавив оскароносную Мерил Стрип. Ранее в нем уже участвовали Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лора Дерн, Зои Кравитц и Шейлин Вудли.

Героиня Мерил Стрип – мама Перри - прибыла в город, чтобы отомстить виновным в смерти сына. Похоже, домохозяйки, которых объединяет общая тайна, обрели нового противника.