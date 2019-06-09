В Индии хотят, чтобы HBO сняли сериал, похожий на "Чернобыль"

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Один из индийских пользователей соцсети предложил HBO снять сериал, подобный "Чернобылю", о трагедии в Бхопале, и нашел поддержку среди соотечественников. При этом сценарист "Чернобыля" заявил, что не собирается "переигрывать свои хиты".
В Индии уверены, что Бхопальская катастрофа заслуживает, чтобы о ней тоже сняли телевизионный сериал. Об этом многие пишут в социальных сетях.
"Надеюсь, что HBO уделит внимание тому, чтобы сделать сериал о Бхопальской газовой трагедии", - написал индийский блогер Габбар Сингх.
I hope HBO pays heed to make a series about the Bhopal Gas Tragedy. With no Cong govt in the center (but sadly in the state) hope the real story can come out.— Gabbbar (@GabbbarSingh) 4 июня 2019 г.
If at all, which writer-director duo from India do you think can do justice?
Крупнейшая промышленная катастрофа произошла в декабре 1984 года из-за аварии на заводе, который производил пестициды. Тогда 600 тысяч человек отравились высокотоксичным газом, 15 тысяч - погибли.
"Мы получили огромный отклик из Индии - многие люди написали мне в Twitter, чтобы мы рассказали о Бхопале. Но я бы им посоветовал, чтобы еще кто-нибудь другой сделал это. Я не хочу, чтобы люди думали: "да он просто пытается переиграть свои хиты"", - рассказал сценарист сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин изданию THR.