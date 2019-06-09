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РИА Новости

Почему Джейми Оливер остался без своих ресторанов

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaШеф-повар Джейми Оливер
Шеф-повар Джейми Оливер
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Сеть ресторанов шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании обанкротилась и перешла под внешнее управление. Некоторые эксперты считают произошедшее следствием общих изменений в этом виде бизнеса. Об истории взлета и падения самого известного ресторатора в мире — в материале РИА Новости.

А повар-то голый

К концу мая сеть ресторанов Джейми Оливера Jamie’s Italian в Великобритании задолжала кредиторам более 70 миллионов фунтов стерлингов. Под грузом неподъемного долга Jamie Oliver Restaurant Group объявила о закрытии 22 из 25 заведений и увольнении тысячи сотрудников.
Это стало тяжелым ударом как для многочисленных поклонников Джейми Оливера во всем мире, так и для представителей ресторанного бизнеса Британии.
Джейми Оливер, которому 27 мая исполнилось 44 года, — один из самых известных кулинаров нашего времени. С детства он был обречен стать поваром: родители владели пабом, а Джейми страдал дислексией, которая помешала ему получить качественное образование.
Как признавался сам Джейми, первую книжку он смог дочитать до конца только в 38 лет — это были "Голодные игры" Сьюзен Коллинз.
Поскольку нормально учиться он не мог, родители с ранних лет привлекали Джейми к работе в пабе (за что платили вполне пристойную зарплату). В 16 лет он поступил в местное училище на повара и добился таких успехов, что попал на стажировку во Францию, а после учебы получил место кондитера в одном из лучших лондонских ресторанов Neal’s Yard. Там Оливера заметил шеф-повар Дженнаро Контальдо, посвятивший его в секреты итальянской кухни.
После Neal’s Yard Джейми устроился сушефом в River Café, где ему улыбнулась удача: однажды в кафе приехала съемочная группа ВВС, и Оливер показал миллионам телезрителей, как готовится итальянское блюдо ротоло. На следующий день после эфира ему позвонили пять продюсеров с предложением делать собственное шоу.
Так в 1999 году на ВВС началась прославившая Джейми программа "Голый повар" (The Naked Chef), тогда же родился бренд Jamie Oliver.

История успеха

Телешоу "Голый повар" стало очень популярным в Великобритании и даже получило премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Ободренный успехом, в 2000 году Джейми запустил еще одно шоу — Pukka Tukka — на Channel 4 и подписал рекламный контракт с сетью супермаркетов Sainsbury’s, который оценивался в 1,5 миллиона фунтов в год.
Год спустя появилось телешоу "Кухня Джейми", а чуть позже — проект Fifteen, положивший начало ресторанной империи Оливера. Для Fifteen он открыл в Лондоне ресторан, где пятнадцать представителей "проблемной молодежи" учились поварскому делу. Стажеры, добившиеся наибольших успехов, получали постоянную работу в ресторане. Вслед за Лондоном такие же рестораны открылись в Корнуолле, затем в Мельбурне и Амстердаме.
В 2005 году Оливер придумал и запустил проект Jamie’s School Dinners, с помощью которого боролся с вредной едой в школьных меню. С точки зрения общественной пользы начинание оказалось весьма успешным: правительство Великобритании выделило 280 миллионов фунтов на изменение рациона учащихся, переоборудование школьных кухонь и переобучение поваров. В результате содержание жиров, подсластителей, красителей и ароматизаторов в детских обедах снизилось в разы.
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Однако самому Джейми борьба за здоровое питание обошлась очень дорого: сеть супермаркетов Sainsbury’s отказалась продлить с ним рекламный контракт.
В 2008 году Оливер запустил свой главный проект — международную сеть Jamie’s Italian. Продукты для новых ресторанов закупались в Италии, причем к классическим ингредиентам Джейми добавил малоизвестные за пределами страны продукты вроде сыра буррата и колбасы ндуйя.
Первый Jamie’s Italian, открытый в Лондоне, вызвал восторг у профильных критиков. "Этот ресторан на голову выше любой итальянской сети из любого уголка мира", — отмечала The Times. Финансовые СМИ подсчитали, что каждое заведение Jamie’s Italian должно окупаться за тридцать месяцев, что считалось очень хорошим показателем для ресторанного бизнеса.
За год до этого Оливер начал выпускать кулинарный журнал Jamie, и к 2014 году ему в той или иной степени принадлежало 38 различных бизнесов — от ресторанов до студий графического дизайна и модельных агентств.

Черная дыра

Поняв, что не в силах контролировать массу разношерстных активов, Джейми затеял реорганизацию своей империи, выделив три основных направления: Jamie Oliver Holdings (контролирует медиа- и издательские проекты), Jamie Oliver Licensing (продает право на использование личного бренда Джейми Оливера) и Jamie Oliver Restaurant Group (управляет ресторанами).
К удивлению экспертов и самого Джейми, именно Restaurant Group стала самым проблемным активом. В сентябре 2017 года компания оказалась на грани банкротства.
"У нас просто кончились деньги, — рассказывал Оливер в интервью Financial Times. — А мы этого не ожидали. У меня было два часа на то, чтобы найти деньги и спасти бизнес, или все накрылось бы медным тазом".
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Состояние Оливера на тот момент оценивалось в 150 миллионов фунтов, из которых 13 миллионов он потратил на спасение сети от банкротства. Тем не менее шесть ресторанов Jamie’s Italian знаменитому шефу пришлось закрыть.
Jamie Oliver Restaurant Group закончила 2017 год с убытком в 29,3 миллиона фунтов, так что в 2018-м Оливеру пришлось закрыть еще 12 ресторанов. За первые пять месяцев текущего года Джейми вкачал в свои предприятия четыре миллиона фунтов, но выложить необходимые для погашения долгов 70 миллионов оказался не готов. Так что теперь в Великобритании остались только три его ресторана — Jamie’s Italian в аэропорту Гэтвик, Barbecoa у собора Святого Павла и Fifteen в Корнуолле.

Жертва Brexit

Многие эксперты называют главной причиной краха ресторанного бизнеса Оливера Brexit: после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза курс фунта снижался, по этой причине поставки продуктов из Италии для ресторанов Jamie’s Italian становились все более дорогими.
В конце концов руководство Jamie Oliver Restaurant Group решило работать с местными поставщиками, что привело к снижению качества блюд и падению посещаемости, результатом чего и стало банкротство.
Эти оценки выглядят вполне обоснованными, если учесть, что более 25 ресторанов Jamie’s Italian за пределами Великобритании продолжают работу. В том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Впрочем, ряд критиков отмечают, что проблемы в первую очередь связаны с плохим руководством Jamie Oliver Restaurant Group. Financial Times цитирует неназванного сотрудника компании, заявившего, что "рестораны с дорогим меню открывались где ни попадя, даже в какой-нибудь деревне, где не ожидаешь встретить богатых людей".
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Другие считают, что рестораны Оливера стали жертвой общих изменений в ресторанном бизнесе. "Проблема в том, что рынок изменился, — заявил в комментарии Financial Times преподаватель стратегии в бизнес-школе Cass Паоло Аверса. — Больше клиентов хотят здоровой пищи, а еще больше — ищут что-то новое. Это подрывает позиции крупных ресторанных сетей, делающих ставку на какой-то один стиль и постоянство в меню".
Сам Оливер признается, что не понимает причин краха. "Честно говоря, я не знаю, что случилось, — заявил он. — Думаю, руководство ресторанов столкнулось с тем, что можно назвать идеальным штормом, — аренда, ставки по кредитам, цены на еду растут, курс валюты из-за Brexit падает, а конкуренция на рынке обостряется".
По данным консалтинговой компании Market Growth Monitor, в этом году в Великобритании каждую неделю закрывалось в среднем по 15 ресторанов. По оценкам аналитиков UHY Hacker Young, половина крупнейших ресторанных сетей в стране сейчас убыточна.
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Джейми ОливерВеликобританияВ миреЭкономика
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