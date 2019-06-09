В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями. Хозяин участка значения этому не придал. Но горшок заметил сосед и пригласил археологов. Приехав, они обнаружили останки сарматских вождей, золотые и серебряные украшения — аналогов в мире у некоторых находок нет. Фермер при этом не получил за ценный клад ничего, но уверен, что в сенсационном открытии есть и его заслуга. Теперь он собирается судиться.

Неприметный котелок

Мудаев рассказал корреспонденту РИА Новости, что земля в деревне Никольское уже много лет принадлежит его семье. Когда-то отец пас здесь скот, а теперь этим занимается Рустам. Осенью прошлого года рядом с животноводческой стоянкой фермер копал мусорную яму и случайно наткнулся на "необычный медный котелок".

Рустам признается: он не подумал, что находка может быть ценной, и закинул котелок в гараж. Почти через полгода на горшок обратил внимание сосед Мудаева. Давний любитель истории, он заподозрил, что вещица, скорее всего, не просто металлолом, и посоветовал обратиться к специалистам.

© Фото : Георгий Стукалов Начало раскопок © Фото : Георгий Стукалов Начало раскопок

"Он мне предложил: "Хочешь, я сам схожу в музей в Астрахани и от твоего лица покажу им это?" Я согласился", — вспоминает фермер. Вскоре сосед вернулся с радостной вестью — археологи долго благодарили за находку и попросили разрешения приехать, чтобы исследовать участок внимательнее: вдруг что-то еще найдется. Мудаев не смог отказать.

Одним из археологов, участвовавших в раскопках захоронения, был Георгий Стукалов. Он охотно делится подробностями: участок недалеко от деревни не числился в их реестре, поэтому никто наверняка не знал, может ли там быть что-то ценное. Но уже при расчистке ямы и просеивании отвала археолог нашел небольшую нашивку из золота. Стало ясно: нужны масштабные раскопки.

Золотые головы, бирюзовые украшения

По словам Стукалова, пока в Министерстве культуры области согласовывали работы, курган законсервировали и поставили на охрану. О находке местным ничего не сказали, опасаясь, что яму разворуют.

Археологи установили, что курган был насыпан еще в эпоху бронзового века. В течение следующих двух недель нашли 14 захоронений сарматских вождей. Центральное, где фермер копал яму под мусор, ковш наполовину разрушил. Однако откопали там небольшое бронзовое зеркальце и нож. "Захоронение показательно с точки зрения культуры кочевников — рядом с головой находились порубленные части барана, это соответствует традиционному погребальному ритуалу", — объясняет Стукалов.

© Фото : Георгий Стукалов Одно из захоронений, найденных на земле фермера © Фото : Георгий Стукалов Одно из захоронений, найденных на земле фермера

Затем наткнулись на два захоронения, где вместе с погребенными лежали отрубленные лошадиные головы, что тоже типично для культуры кочевников, продолжает собеседник: "На протяжении всей жизни их сопровождала лошадь, которая потом должна была быть с ними и в загробной жизни — отрубали голову, укладывали рядом. Голова, что мы нашли, была в сбруе с серебряными нашивками и бронзовыми фаларами (украшения, соединяющие сбрую лошадей. — Прим. ред.)".

В "золотом" захоронении лежал мужчина ростом более двух метров, что совершенно не характерно для кочевников этого периода. Могила была накрыта тяжелой тканью с золотыми нашивками. Одежда тоже вышита золотыми нитями. Рядом — предметы с бирюзовыми вставками, что большая редкость. А среди них уникальнейшая вещь, не имеющая аналогов в мире, — предмет из золотой фольги с бирюзой в форме верблюжьей головы.

"Мне очень сложно описать эмоции от отблеска под ножом, когда вышла первая нашивка. При расчистке костей нашли несколько предметов из желтого металла (так называют золото, пока не проведена апробация. — Прим. ред.) с бирюзовыми вставками. Причем выполненные в едином стиле украшения позволяли предположить, что это единый комплект", — описывает детали Стукалов. Вероятно, находка относится к I или II веку нашей эры.

Обнаружили также захоронение "смеющегося" кочевника с деформированным черепом — такая искусственная деформация тоже в традициях того времени. Несколько захоронений — бронзового века, об этом говорят характерные позы погребенных — в форме зародыша. В одной из могил был небольшой клад альчиков (маленькие кости овцы или козы — дети использовали их в играх в качестве "валюты").

© Фото : Георгий Стукалов Скелет ребенка в позе эмбриона, найденный на раскопках в Астраханской области © Фото : Георгий Стукалов Скелет ребенка в позе эмбриона, найденный на раскопках в Астраханской области

Все ценности увезли в Астраханский музей-заповедник. Кое-что жителям города показали во время акции "Ночь в музее". Из остального после обработки специалисты подготовят выставку, посвященную раскопкам. Губернатор Астраханской области поручил проследить, чтобы ни одна реликвия не покинула пределы региона.

"Даже грамоты не дали"

Местные СМИ наперебой сообщали о сенсации, подчеркивая: фермер нашел у себя на участке настоящие сокровища. Однако Мудаев утверждает, что он не получил за клад ничего, кроме сухих слов благодарности.

"Мне не выплатили ни компенсации, ни премии, даже грамоту не дали. И землю испортили: раньше там было пастбище для животных, теперь пустырь с песком вместо травы", — сетует фермер в беседе с РИА Новости. Вместе с отцом он думает подавать иск в суд с требованием выплатить ему вознаграждение за находки и компенсацию за ущерб.

В соцсетях фермера поддерживают, советуя ему обратиться в суд, опираясь на статью 233 ГК. В ней говорится: зарытые в земле деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступают в собственность лица, которому принадлежит земля, где клад был зарыт.

"Музей просто обокрал фермера, поскольку в земле были обнаружены именно ценные вещи из золота. Вещи, которые относятся к культурным ценностям, подлежат передаче в государственную собственность. А собственник земельного участка имеет право на вознаграждение", — аргументируют пользователи.

"Это не он нашел, а мы"

Один из сотрудников музея подтвердил РИА Новости, что фермер действительно не получил ни вознаграждение, ни компенсацию.

© Фото : Георгий Стукалов Части золотых украшений, найденных в Астраханской области © Фото : Георгий Стукалов Части золотых украшений, найденных в Астраханской области

Собеседник объясняет тонкости: "Если бы фермер нашел золотые предметы или серебряные и сразу унес в музей, естественно, ему полагалась бы компенсация. Для этого у всех государственных музеев в России есть фонд выкупа предметов у населения. Созывается специальная комиссия, проводится экспертиза, в итоге решают, какой будет сумма. В нашем же случае он нашел только котелок, который сам по себе не ценность — всего лишь погребальный инвентарь".

Впрочем, тот самый котелок сейчас экспонируется в музее — его хорошо видно на фотографиях . Вещица занимает почетное место в центре выставки. А в описании ни о фермере, ни о его соседе нет ни единого слова.

Остальные же находки, по мнению сотрудника музея, — не заслуга фермера, а результат кропотливой работы археологов, выполненной в рамках исследования кургана. И в законе, на который указывают сторонники фермера, есть ремарка: данная статья не относится к археологам, копающим официально, с открытым листом.

"А так фермер, в принципе, вышел сухим из воды. Ведь если бы он таким же образом оставил у себя золотые наконечники или что-то подобное — ему, скорее всего, грозила бы уголовная ответственность или административное преследование", — добавляет собеседник.

Юристы и антиквары в этом споре заняли сторону фермера. Юрист Дмитрий Лесняк объяснил РИА Новости, что Рустам Мудаев по закону должен был оповестить власть о находке, а также передать клад в государственную собственность. "Это было выполнено, поэтому он имеет право на вознаграждение. Считаю, что вопрос решится в пользу фермера в случае, если это действительно клад и у него есть определенная ценность", — полагает Лесняк.

Искусствовед, антиквар Виктор Музыка уверен в ценности котелка и в том, что музейщики должны были заплатить фермеру, поскольку копали в его земле. "Кто именно принес котелок, не имеет значения. Кроме того, если бы этот котелок не принесли, они в принципе не узнали бы о кургане и ценностях. Важно понимать, что копали с разрешения Мудаева, на его участке. Представьте себе, если бы к вам в дом вломились люди, перевернули бы все вокруг, нашли ценности и забрали себе. Здесь в чем-то схожая история", — рассуждает искусствовед.