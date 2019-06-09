Нур-Султан без Нурсултана. В Казахстане проходят важные для России выборы

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Казахстане выбирают президента — досрочно. Впервые среди кандидатов нет Нурсултана Назарбаева, с которым связана целая эпоха в истории независимой республики. Сам он считает нынешнее голосование важным тестом на политическую зрелость нации.

Проверка лексики и пунктуации

Эссе о судьбах родины, вирусные ролики с красивыми девушками, обещания искоренить "казино-мазино" и лозунг "Где женщины — там порядок" — хотя фаворит очевиден, участники президентской гонки подходили к делу неформально и старались разнообразить свою предвыборную кампанию.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, выдвинутых от политических партий и общественных организаций. Для регистрации в ЦИК требовалось доказать проживание в стране на протяжении последних 15 лет и быть гражданином Казахстана по рождению.

Основательно проверяли и знание казахского языка: претенденты писали сочинение о внутренней или внешней политике Казахстана. При оценке работ учитывались не только лексика, морфология и синтаксис, но и правильная расстановка знаков препинания.

© Sputnik / Владислав Воднев Предвыборная агитация в Казахстане © Sputnik / Владислав Воднев Предвыборная агитация в Казахстане

Преемственность курса

Четыре кандидата в президенты Казахстана выдвинуты политическими партиями. Один из них — действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он стал преемником Назарбаева, и именно его кандидатуру в конце апреля назвала ведущая политическая партия "Нур-Отан".

Преемственность в политике — главный тезис предвыборной программы Токаева. "Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти", — заявил он.

Нынешний президент долгое время проработал на дипломатической службе и знаком со многими главами государств и ведущими политиками. Свободно владеет казахским, русским, китайским и английским языками, за что получил прозвище Президент-полиглот.

Сам Токаев не раз говорил, что во внешней политике продолжит многовекторный курс Назарбаева. Это означает, что Казахстан будет взаимодействовать со всеми странами и на Востоке, и на Западе. Но стратегическое сотрудничество с Россией останется незыблемым приоритетом, уверяет Токаев. Отношения двух стран он называл эталонными.

© Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Церемония передачи полномочий президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 19 марта 2019 © Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Церемония передачи полномочий президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 19 марта 2019

Партийные выдвиженцы

Интригу проходящим выборам придает участие женщины-кандидата. Депутата мажилиса, экономиста по образованию Данию Еспаеву на главный государственный пост выдвинула в апреле политическая партия "Ак жол".

Предвыборная кампания Еспаевой строится на отстаивании интересов бизнеса. В своей программе кандидат заявляет, что для развития предпринимательства необходима конкуренция, а главное — искоренение коррупции. Этим политик и обещает заняться в случае избрания на пост президента.

"Я экономист и финансист. Поэтому вся моя программа расписана "экономическим языком", понятными и реальными вещами", — заявила Еспаева в одном из предвыборных интервью.

Ее главный лозунг "Где женщины — там порядок". Однако на теледебатах Еспаеву нередко представлял коллега по партии — мужчина.

© Sputnik / Владислав Воднев Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ак жол" Дания Еспаева © Sputnik / Владислав Воднев Кандидат в президенты Казахстана от партии "Ак жол" Дания Еспаева

Кандидат от "Ак жол" выступает также за уважение к истории страны, казахскому языку и культуре.

Коммунистическая народная партия выдвинула своего лидера Жамбыла Ахметбекова. Ставка делается на то, что кандидат уже имеет опыт участия в выборах. В 2011 году Ахметбеков баллотировался на пост президента Казахстана и набрал около двух процентов голосов. Ахметбеков, к слову, — многодетный отец и обладатель черного пояса по карате-до шотокан.

В его предвыборной программе говорится о защите трудовых прав и намерении искоренить безработицу. Он намерен также взяться за реформу ЖКХ, начав со снижения тарифов.

Но внимание многих казахстанцев привлекла не столько его предвыборная программа, сколько эпатажные высказывания в ходе теледебатов. Например, он заявлял, что намерен бороться с интернет-зависимостью и хочет создать "казахстанский Facebook". Популярные среди казахстанской молодежи соцсети он часто критикует и говорит, что в них "синие киты".

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвинула кандидатом в президенты Толеутая Рахимбекова. Он окончил сельскохозяйственный университет, и защита аграриев — главная тема его предвыборной кампании. Кандидат намерен всячески улучшать условия жизни на селе, чтобы и "городские жители потянулись в аулы".

© Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента Казахстана © Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента Казахстана

Активисты и общественники

Трое кандидатов идут на выборы от общественных объединений. Амиржан Косанов выдвинут национал-патриотическим движением "Ұлт тағдыры" ("Судьба нации").

В девяностые годы он работал в правительстве, но потом перешел в стан оппозиции. Лейтмотивом его нынешней предвыборной программы стали идеи патриотизма и духовного возрождения нации. Он обещает гарантировать всем казахским диаспорам в других странах возвращение на историческую родину и получение гражданства.

Кандидат продвигает идею перехода Казахстана "от сырьевой зависимости к наукоемкому производству". Практически всю свою кампанию он провел именно в соцсетях, отвечая на волнующие пользователей вопросы. Рассчитывает, что как минимум пройдет во второй тур.

Еще одного претендента на президентский пост зовут Садыбек Тугел. Он выдвинут общественным объединением "Ұлы дала қырандары" ("Орлы великой степи").

В своей программе Тугел много внимания уделяет реформе политической системы, экономике и культуре. "Не состою ни в одной партии. Я независимый кандидат от республиканского движения. Мой девиз: справедливость, равенство, свобода!" — неоднократно заявлял он во время предвыборных дебатов.

© Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Флаги с символикой партии "Нур Отан" © Sputnik / Владислав Воднев Перейти в фотобанк Флаги с символикой партии "Нур Отан"

На публике Тугел появляется исключительно в казахской национальной одежде. При этом обещает искоренить круглосуточные сауны, "казино-мазино" и "гей-клубы".

Амангельды Таспихов идет на выборы от Федерации профсоюзов Казахстана. В его предвыборной программе много внимания уделено социальным и экономическим вопросам. Акцент он делает на том, что крупным компаниям следует снижать разницу в доходах между руководителями, топ-менеджерами и рядовыми служащими.