Власти Испании могут запретить курить в автомобилях и на стадионах

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Правительство испанской Каталонии планирует ужесточить закон о курении: употребление табака будет запрещено в личных автомобилях, а также на спортивных стадионах и остановках транспорта, Правительство испанской Каталонии планирует ужесточить закон о курении: употребление табака будет запрещено в личных автомобилях, а также на спортивных стадионах и остановках транспорта, сообщает "ЕвроПульс".

Новые законы могут вступить в силу уже в следующем году. Запрет будет распространяться не только на обычные сигареты, но и на электронные, и на системы нагревания табака.

Нововведения вызваны резким ростом числа курящих в Каталонии. С 1990 до 2017 года их число снижалось: в позапрошлом году там курили 24% местных жителей, а в прошлом году - уже 25,6%.