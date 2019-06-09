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РИА Новости

Ученые выяснили, когда на Земле появилась самая страшная болезнь

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / izanbarЕгипетская мумия
Египетская мумия
© Depositphotos / izanbar
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Рак долгое время считали болезнью современности, но в начале XXI века его следы обнаружили у древнеегипетских мумий, неандертальцев и даже на костях динозавров и звероящеров. Похоже, что разного рода опухоли сопровождали многоклеточную жизнь с момента ее возникновения на планете.

Болезнь скифского царя

В 2001 году в тувинской "долине царей" российские археологи раскопали скифское захоронение мужчины и женщины возрастом более двух с половиной тысячелетий. Там было более двадцати килограммов золота, что указывает на высокий социальный статус погребенных.
Прошло шесть лет, прежде чем специалисты обратили внимание на микроскопические темные точки, покрывающие почти весь мужской скелет. Тщательный анализ костей показал, что это следы метастазов — раковых клеток, оторвавшихся от первичной злокачественной опухоли и образовавших в разных частях организма вторичные очаги болезни. То есть этот скифский царь скончался от какого-то онкологического недуга. Сравнив полученные данные с современными образцами клеток, ученые установили, что это был рак простаты.
Внешний вид неандертальца, воссозданный учеными по обнаруженным костям
6 июня 2013, 09:06
Неандертальцы тоже страдали от раковых опухолей, выяснили ученыеКак полагают ученые, распространение рака сегодня связано не с ухудшением экологии, а со значительным увеличением средней продолжительности жизни.

Опухоль возрастом в 1,7 миллиона лет

Следы злокачественных опухолей и метастазов находили у египетских мумий, погребенных 2250 лет назад, южноамериканских инков, древних римлян и средневековых англичан.
В 2013 году американские палеонтологи выявили рак кости на ребре неандертальца, найденном в хорватской пещере Крапина. Его возраст примерно 120 тысяч лет. По мнению ученых, опухоль возникла в результате редкого заболевания — фиброзной дисплазии, вызванной поломкой в гене ACVR1. Значит, рак носил наследственный характер, и вполне вероятно, что загрязнение окружающей среды — не самая главная причина нынешнего распространения онкологических болезней, отмечают авторы исследования.
Такой же точки зрения придерживаются британские и африканские ученые, обнаружившие в 2016 году в пещере Сварткранс (ЮАР) следы самого древнего на данный момент человеческого рака — остеосаркомы. Она поразила стопу и пальцы ног австралопитека седиба — одного из предполагаемых предков Homo sapiens, жившего около 1,7 миллиона лет назад. Неизвестно, что стало причиной гибели этого существа, но опухоль кости, скорее всего, мешала ему нормально передвигаться.
© Фото : UCLAN/Patrick Randolph-QuinneyКость ноги австралопитека седиба, пораженная остеосаркомой
Кость ноги, пораженная остеосаркомой
© Фото : UCLAN/Patrick Randolph-Quinney
Кость ноги австралопитека седиба, пораженная остеосаркомой

Болезни мезозоя

Американские палеонтологи, за несколько лет обследовавшие более десяти тысяч позвонков динозавров из семисот музейных образцов, нашли признаки онкологических заболеваний почти у сотни утконосых динозавров — гадрозавров, живших в меловой период, примерно 70 миллионов лет назад.
Следы злокачественной опухоли заметили на костях черепахи Pappochelys rosinae, обитавшей 240 миллионов лет назад. Ее скелет извлекли из отложений раннего триасового периода на юге Германии.
Сканирование показало, что страдала остеосаркомой, возникшей из-за "бунта" взрослых стволовых клеток в надкостнице. Такие опухоли сегодня чаще всего поражают молодых людей — это один из самых распространенных видов рака костей у человека и домашних животных.
© JAMA Network / American Medical Association 2019Кость черепахи, страдавшей от рака 240 миллионов лет назад
Кость черепахи, страдавшей от рака 240 миллионов лет назад
© JAMA Network / American Medical Association 2019
Кость черепахи, страдавшей от рака 240 миллионов лет назад
Самый древний на сегодняшний день рак диагностировали палеонтологи из Университета Вашингтона в Сиэтле (США). Пытаясь понять, как у млекопитающих появились зубы, они исследовали черепа горгонопсов — саблезубых звероящеров, обитавших 255 миллионов лет назад, в самом конце палеозойской эры.
Чтобы узнать, каким образом зубы горгонопсов крепились к черепу, исследователи разрезали одну из челюстей на мелкие части и увидели на корнях саблезубых клыков древнего хищника необычные костяные пузырьки неправильной формы. Это были одонтомы — доброкачественные опухоли зубной ткани.
Подобные образования нередко возникают в деснах и на зубах человека, обычно безболезненные, они не мешают челюсти нормально работать. Однако их наличие указывает на возможность злокачественных проявлений в дальнейшем. Не исключено, что разного рода опухоли сопровождали многоклеточную жизнь фактически с момента ее возникновения на планете, заключают авторы статьи.
Фауна и флора Пермского периода
8 декабря 2016, 19:00
Ученые: наши предки болели раком уже 255 миллионов лет назадНеобычные наросты на зубах горгонопсов, "саблезубых" звероящеров, указывают на то, что наши предки и их ближайшие родичи страдали от рака уже как минимум 255 миллионов лет назад.
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неандертальцыдинозаврыракМоскваГерманияРИА Наука
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