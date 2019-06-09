Ученые выяснили, когда на Земле появилась самая страшная болезнь

Ученые: наши предки болели раком уже 255 миллионов лет назад Необычные наросты на зубах горгонопсов, "саблезубых" звероящеров, указывают на то, что наши предки и их ближайшие родичи страдали от рака уже как минимум 255 миллионов лет назад.