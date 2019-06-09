Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Каждая четвертая яхта на Средиземноморье арендуется россиянами в июне, сообщает Nautal.ru.

Специалисты сервиса по аренде яхт проанализировали бронирования туристов из России в акватории Средиземного моря.

Выяснилось, что почти половина запросов россиян на аренду яхты приходится на июнь (25%) и июль (23%), заявки на май - 16% от годового показателя, а на август - 14%. На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.

"Обычно самый популярный месяц среди яхтсменов – это август, — говорит генеральный директор сервиса Октави Уйя. — Однако сейчас мы видим, что каждая четвертая яхта забронирована на июнь".

Треть российских яхтсменов арендуют классические парусные яхты – 33%. Легкие катера бронируют 22% отдыхающих на воде. Катамараны предпочитают 20% яхтенных туристов из России. 12% выбирают моторные яхты, 13% запрашивают суда иного типа.

Почти половина арендаторов из России уходят в классический чартер, оплачивают яхты на неделю - 44%. На один день бронируют суда 19% отдыхающих на воде. Покататься на полдня берут лодки 13% - как правило, это начинающие яхтсмены, ищущие небольшие суда, для которых не нужны специальные права. На две недели отправляются в морское путешествие 6% российских яхтсменов. Примерно 18% - выбирают другое количество дней для аренды.

Самые популярные страны Средиземноморья у россиян, берущих яхты в аренду этим летом, - Греция, Испания, Италия, Черногория, Хорватия и Турция, отметили эксперты.