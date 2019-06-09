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РИА Новости
Туризм

Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Ираклион
Города мира. Ираклион
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Каждая четвертая яхта на Средиземноморье арендуется россиянами в июне, сообщает Nautal.ru.
Специалисты сервиса по аренде яхт проанализировали бронирования туристов из России в акватории Средиземного моря.
Выяснилось, что почти половина запросов россиян на аренду яхты приходится на июнь (25%) и июль (23%), заявки на май - 16% от годового показателя, а на август - 14%. На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
"Обычно самый популярный месяц среди яхтсменов – это август, — говорит генеральный директор сервиса Октави Уйя. — Однако сейчас мы видим, что каждая четвертая яхта забронирована на июнь".
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Треть российских яхтсменов арендуют классические парусные яхты – 33%. Легкие катера бронируют 22% отдыхающих на воде. Катамараны предпочитают 20% яхтенных туристов из России. 12% выбирают моторные яхты, 13% запрашивают суда иного типа.
Почти половина арендаторов из России уходят в классический чартер, оплачивают яхты на неделю - 44%. На один день бронируют суда 19% отдыхающих на воде. Покататься на полдня берут лодки 13% - как правило, это начинающие яхтсмены, ищущие небольшие суда, для которых не нужны специальные права. На две недели отправляются в морское путешествие 6% российских яхтсменов. Примерно 18% - выбирают другое количество дней для аренды.
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Самые популярные страны Средиземноморья у россиян, берущих яхты в аренду этим летом, - Греция, Испания, Италия, Черногория, Хорватия и Турция, отметили эксперты.
Минимальная стоимость аренды яхты, которую заплатили россияне этим летом, составила 140 евро за небольшое судно без капитана на полдня. Стоимость самых дорогих превышает 30 000 евро за моторную яхту с капитаном и командой на неделю.
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