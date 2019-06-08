В Москве бандиты на иномарке отобрали у прохожих 12 миллионов рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На юго-востоке Москвы неизвестные на Audi Q7 сбили четырех человек и похитили у них 12 миллионов рублей.

Инцидент произошел поздно вечером 7 июня в Нижегородском районе, сообщили агентству "Москва" в столичном главке МВД. Трое злоумышленников на автомобиле совершили наезд на прохожих.

После этого, несколько раз выстрелив в сторону пострадавших, неизвестные похитили сумку, в которой находились 12 миллионов рублей. Деньги принадлежали компании, занимающейся торговлей табачной продукцией.

В результате происшествия один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибленные раны головы и спины. Его госпитализировали.