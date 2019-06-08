ЕС призвал политические силы в Молдавии к спокойствию и диалогу

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. ЕС призвал в субботу к спокойствию и сдержанности, а также диалогу в связи с событиями в Молдавии, где Конституционный суд признал незаконными действия парламента по формированию правительства, говорится в заявлении европейской дипломатической службы.

"ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Демократически избранные представители должны найти путь продвижения вперед посредством диалога", - говорится в заявлении.

ЕС также ожидает, что Молдавия "будет уважать верховенство права и гарантирует демократию в соответствии с основными принципами соглашения об ассоциации".

"ЕС заявляет о своей приверженности сотрудничеству с Молдавией в осуществлении активного процесса реформ в стране, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебных органов и деполитизации государственных институтов…", - отмечается в сообщении.

На заседании парламента 8 июня был избран спикер парламента — председатель Соцпартии Зинаида Гречаный, а также сформировано правительство во главе с сопредседателем блока ACUM Майей Санду. Но Конституционный суд Молдавии объявил все действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок и должны быть распущены.