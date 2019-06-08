Российских журналистов не пустили на форум в Литве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

Седьмой форум "Свободная Россия" проходит 8–9 июня в Литве в курортном городе Тракай. В программе форума заявлено, что он создан группой политиков, ученых, журналистов, деятелей культуры для того, чтобы "объединить российских сторонников европейских демократических ценностей".

"Да, действительно не пустили, нас и Первый канал, но мне сказали, что это традиционная абсолютно история, они традиционно не пускают", - сказали в пресс-службе "Известий", добавив, что "никто не удивился".

В пресс-службе уточнили, что журналистам отказали в посещении форума еще заранее, на этапе подготовки, но, несмотря на это, журналисты все равно поехали на форум в рабочем порядке.

"В аккредитации отказали, на форум физически не пустили", - добавили в пресс-службе. Там также отметили, что не знают причин отказа.

Комментариями "Первого канала" РИА Новости пока не располагает.