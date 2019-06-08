Соловьев удивился реакции российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.

Телеведущий разместил видео инцидента в Instagram. Он попросил подписчиков обратить внимание на то, что на вертолетной площадке "безмятежно загорает" один из членов команды корабля "Адмирал Виноградов".

"Вот это выдержка!" – написал он.

Опасное сближение

В пятницу в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville неожиданно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Российский экипаж вынужденно совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения.

В Тихоокеанском флоте заявили протест американскому командованию и указали на недопустимость подобных действий. В свою очередь, ВМС США назвали действия "Адмирала Виноградова" небезопасными и непрофессиональными. По словам представителя Седьмого флота США Клэйтона Досса, российский корабль приблизился на расстояние примерно 30 метров к американскому крейсеру. Позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что российские и американские военные обсудят инцидент.

Реакция западных соцсетей

Пользователи Сети обратили внимание на "расслабленный" вид российских моряков на видеозаписи с инцидентом, отметив, что американцы слишком себя накручивают.

"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", — написал @patricksavalle

"Российские моряки просто расслабляются", — выразил мнение @Senjo41A

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" — отметил @flseniel