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РИА Новости

Соловьев удивился реакции российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Вчера, 22:49
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Телеведущий разместил видео инцидента в Instagram. Он попросил подписчиков обратить внимание на то, что на вертолетной площадке "безмятежно загорает" один из членов команды корабля "Адмирал Виноградов".
"Вот это выдержка!" – написал он.

Опасное сближение

В пятницу в Восточно-Китайском море американский крейсер Chancellorsville неожиданно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Российский экипаж вынужденно совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения.
В Тихоокеанском флоте заявили протест американскому командованию и указали на недопустимость подобных действий. В свою очередь, ВМС США назвали действия "Адмирала Виноградова" небезопасными и непрофессиональными. По словам представителя Седьмого флота США Клэйтона Досса, российский корабль приблизился на расстояние примерно 30 метров к американскому крейсеру. Позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что российские и американские военные обсудят инцидент.
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Реакция западных соцсетей

Пользователи Сети обратили внимание на "расслабленный" вид российских моряков на видеозаписи с инцидентом, отметив, что американцы слишком себя накручивают.
"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", — написал @patricksavalle.
"Российские моряки просто расслабляются", — выразил мнение @Senjo41A.
"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" — отметил @flseniel.
"Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", — указал @HoansSolo.
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Популярные комментарии
А кто он такой этот Соловьёв, что бы его мнение что то значило? Телевизионный скоморох. В былые времена скоморохи считались презренным племенем, лодырями и бездельниками, не имеющих никакого отношения к труду и жили на жалкие подачки.
8 июня, 23:23
aalenik278552
110000380
Шут гороховый
8 июня, 23:31
Олег Зенин
84000372
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