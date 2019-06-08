В бостонском метро сошел с рельсов поезд

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. По меньшей мере десять человек пострадали в субботу в результате схода пассажирского поезда с рельсов в метрополитене американского Бостона в штате Массачусетс, передает телеканал CBS News.
По его данным, инцидент произошел приблизительно в 11.00 по местному времени (18.00 мск), в момент происшествия в поезде находились 150 человек. Отмечается, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.
At least 9 injured after Green Line train derails in Boston https://t.co/uBK4g8EaWR pic.twitter.com/cV8QIaWU95— CBS News (@CBSNews) 8 июня 2019 г.
В результате инцидента происходят задержки в движении поездов, местных жителей попросили выбирать альтернативные виды транспорта. Власти проводят расследование с целью установить причину схода поезда с рельсов.