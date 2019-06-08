В Сирии при обстреле боевиков погибли два человека, в том числе ребенок

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийских провинциях Хама и Латакия, два человека погибли, в том числе ребенок, сообщается на брифинге по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Айн-Эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Эль-Харука (дважды) провинции Хама. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении Центра в Facebook.