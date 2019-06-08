Володин поздравил Гречаный с избранием спикером парламента Молдавии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил лидера Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиду Гречаный с избранием председателем парламента страны и выразил надежду на конструктивное взаимодействие парламентов двух стран.

"Поздравляю вас с избранием на этот высокий пост. Желаю успешной работы вам и вашим коллегам. Уверен, что ваша работа будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия между Государственной Думой и Парламентом Республики Молдова в интересах граждан наших стран", - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.