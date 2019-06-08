Парламент объявил Молдавию "захваченным государством"

КИШИНЕВ, 8 июн — РИА Новости. Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.

"Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, <...> констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены", — говорится в тексте декларации, который зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе.

В документе сказано, что в Молдавии широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами. Кроме того, парламентарии выразили обеспокоенность в связи с нарушениями прав и свобод человека.

По словам Нэстасе, декларация является вотумом недоверия Конституционному суду. Она предусматривает отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.

Нэстасе заявил о необходимости срочно принять документы, необходимые для освобождения этих учреждений и отмены смешанной избирательной системы.

За декларацию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Ранее партия социалистов Молдавии и блок ACUM выступили за возобновление учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались.

На сегодняшнем заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в стране Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор" и трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, что достаточно для кворума.

Политический кризис в Молдавии

Ранее днем депутаты выбрали нового спикера парламента, им стала Зинаида Гречаная. После этого законодательный орган власти 61 голосом одобрил кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра.

Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.