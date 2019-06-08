В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли огонь в ответ на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
"Сегодня украинские оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметров подвергли обстрелу район поселка шахты Гагарина (Горловка). Всего по населенному пункту было выпущено 20 мин", — сказал представитель самопровозглашенной республики.
По его словам, украинские силовики также вели огонь из орудий БМП.
В результате обстрела повреждены два дома.
"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.