Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-09T00:23Z
https://ria.ru/20190608/1555411300.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/84/1555298487_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_ea08a456cc2482a3857bbff39e6630ec.jpg
РИА Новости

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

Вчера, 22:03
21749
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли огонь в ответ на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

"Сегодня украинские оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметров подвергли обстрелу район поселка шахты Гагарина (Горловка). Всего по населенному пункту было выпущено 20 мин", — сказал представитель самопровозглашенной республики.

По его словам, украинские силовики также вели огонь из орудий БМП.
В результате обстрела повреждены два дома.
"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:07
Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе
345115410
Обсудить 14
ДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сразу видно у укров обещанные амерами контрбатарейные радары, пропиты за стакан горилки.Пшик, погромче чем хвалебный крик был.
8 июня, 23:21
ppa-lo1
3541001
защищайте территорию а людей в китае возьмете нарожаетет сами
9 июня, 00:42
Лиана Улетаева
2000235
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09Дело Голунова требует пристального внимания, считает глава комитета ГД
12:07Власти Черногории будут добиваться автокефалии для своей церкви
12:04В партии Порошенко планируют утвердить программу политического объединения
12:02В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского
12:02Коммюнике встречи министров финансов G20 посвящено рискам мировой экономики
12:01Защита Голунова подала жалобу из-за удержания его в полиции больше 48 часов
11:59Часть пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи госпитализировали
11:49Молдавия входит в серьезный политический кризис, считает эксперт
11:49Наблюдатели ОДКБ отметили высокий уровень организации выборов в Казахстане
11:48Наблюдатели рассказали о голосовании на выборах президента Казахстана
11:44В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
11:41Саакашвили проводит опрос по объединению с партией "Гражданская позиция"
11:39Глава Южной Осетии уверен, что выборы в парламент состоятся
11:39Парламент Молдавии признал незаконным правительство Филипа
11:30В Москве продлили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
11:30Несколько человек задержали в ходе митинга в столице Казахстана
11:25Защита Голунова попросила СК проверить действия задержавших его полицейских
11:24Макаревич объяснил отмену выступления "Машины времени" 12 июня
11:17Явка на выборах в Казахстане по данным на 11.00 мск составила 51,8%
11:16В Японии завершилась встреча министров финансов стран "двадцатки"
Лента новостейМолния